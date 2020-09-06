الانتهاء من مد شبكة أكسجين طبي داخل مركز عزل سوق الخميس

استكملت وزارة الصحة بحكومة الوفاق تجهيز مركز عزل سوق الخميس الواقع بمدينة الخمس بشبكة أكسجين طبي.

وقالت وزارة الصحة إنه تم مد الشبكة على كامل المركز وتوصيلها لخمسة وعشرين سريرا مع تركيب أجهزة الضخ، إضافة إلى الانتهاء من تركيب ومد شبكة الهواء وتركيب خزان للأكسجين بسعة ثلاثة آلاف لتر وتشغيله على المنظومة بنجاح، مشيرة إلى أنها تواجه العديد من التحديات التي تقف حائلا دون تلبية احتياجات المراكز؛ من حاجتها لتوفير مولدات كهرباء ذات جهد عال في ظل انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، حسب قسم الإعلام بوزارة الصحة.

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