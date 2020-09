في تحد جديد.. تركيا تواصل أعمال البحث والتنقيب شرق المتوسط بمرافقة وحدات بحرية وعسكرية

أظهر مقطع مرئي، نشرته وزارة الدفاع التركية، اليوم

الأحد، يوثق مواصلة السفينة “عروج رئيس” لأعمال البحث والتنقيب عن موارد

الطاقة في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأوضحت الدفاع التركية، في بيان لها، أن الفرقاطات والطرادات

التابعة للبحرية التركية، تواصل بحزم مهمة مرافقة وحماية سفينة “الريس عروج”

التي تواصل أعمالها ضمن مناطق الصلاحية البحرية لتركيا شرق المتوسط، مشددة على أن قواتها

لن تسمح بأي عمل غير قانوني أو بلطجة في المنطقة ..على حد وصفها .

ويحتوي الفيديو مشاهد جوية حديثة ملتقطة من مروحية للوضع

الميداني لسفينة “عروج رئيس” ومجموعة الوحدات البحرية والعسكرية التي ترافقها

في مياه شرق المتوسط.

كما يظهر المقطع جانبا من المكالمات اللاسلكية بين طاقم السفينة

وفرقاطة “TCG Gediz

” التي تقوم بمرافقة “عروج رئيس”.

ويأتي نشر هذا الفيديو في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين

تركيا واليونان في الأسابيع الأخيرة توترا متصاعدا بسبب الخلافات في شرق البحر الأبيض

المتوسط، حيث تنفذ سفينة “عروج رئيس” للمسح والتنقيب عمليات في منطقة تعد

غنية بموارد الطاقة ويعتبرها الجانب اليوناني جزءا من جرفه القاري.

