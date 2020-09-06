“مالية الوفاق” تبحث سير العمل في الموازنة العامة

تابع وزير الاقتصاد والمالية في حكومة الوفاق فرج بومطاري، رفقة وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، والفريق المالي التابع لوزارة المالية، سير عمل الجهات الحكومية فيما يتعلق ببناء الموازنة العامة للعام المالي 2021، وذلك وفقا للأطر المبينة بقانون النظام المالي للدولة.

وفي وقت سابق، عقدت اللجنة المالية عدة اجتماعات موسعة، لمناقشة وبحث بناء الموازنة العامة للعام، 2021، داعية كافة الجهات الحكومية والقطاعات والوحدات الإدارية الممولة من الميزانية العامة للالتزام بتسليم التقرير حسب الآجال المحددة قانوناً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية