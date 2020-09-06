بالصور.. خلال لقاءه “أردوغان”.. “السراج”: نقدر موقف تركيا الداعم لنا وحرصها على إنجاح مسار التسوية السياسية

أعلنت وسائل إعلام حكومة الوفاق، عن استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد بمدينة إسطنبول، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج.

وزعمت وسائل إعلام حكومة الوفاق أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا وآفاق التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين الصديقين.

وعبر “السراج” خلال اللقاء عن تقديره لموقف تركيا الداعم لحكومة الوفاق، وحرصها على إنجاح مسار التسوية السياسية ليصل الليبيون عبر التوافق على مسار دستوري وانتخابات تشريعية ورئاسية.

ومن جانبه رحب الرئيس أردوغان بزيارة “السراج”، مشيدا بما يبذله من جهود من أجل الاستقرار في بلاده، مجددا دعم بلاده لمبادرة السلام التي أعلنها “السراج” في 21 أغسطس الماضي، والتي تقضي بوقف إطلاق النار، واستئناف إنتاج وتصدير النفط، ونزع السلاح من منطقتي سرت والجفرة، واستئناف مسارات برلين الثلاث المسار الأمني العسكري، والاقتصادي، والسياسي، بحسب وسائل إعلام “الوفاق”.

وذكرت وسائل إعلام حكومة الوفاق أن اللقاء شهد بحث عدد من ملفات التعاون المشترك، وأبرزها ملف عودة الشركات التركية لاستكمال مشاريع البنية التحتية المتوقفة في ليبيا، والمساهمة في مشاريع جديدة، كما أكد الاجتماع على استمرار التنسيق بين البلدين في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا.

وكان رئيس المجلس الرئاسي وصل إسطنبول مساء أمس السبت في زيارة عمل قصيرة في إطار عملية التشاور والتنسيق بين البلدين.