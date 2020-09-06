مركز السكري التعليمي بالجبل الأخضر يعقد دورة تدريبية للموظفين

أقام مركز السكري التعليمي بالجبل الأخضر، بالتعاون مع مركز تدريب وزارة الصحة، دورة تدريبية في أساسيات برمجة الحاسب الآلي، شملت عددا من الموظفين.

الدورة تأتي في إطار رفع الكفاءة الإدارية، والسعي للرقي بمستوى تقديم الخدمات العلاجية بالمركز، بالتوازي مع تطوير نوع الخدمة المقدمة للمرضى المترددين عليه.

هذا ويسعى مركز السكري بالجبل الأخضر إلى تفعيل منظومة حديثة ومتطورة، تعتمد على برمجة كاملة ببطاقات انتساب إلكترونية بالكود، تسهم في تيسير تقديم الخدمات، وترتقي إلى مستوى أعلى من المحافظة على الوقت والجهد والمال.

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