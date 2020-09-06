انطلاق امتحانات إتمام الشهادة الإعدادية وسط إجراءات احترازية

انطلقت في شحات امتحانات إتمام الشهادة الإعدادية وسط إجراءات احترازية ووقائية من فيروس كورونا، حيث تم توزيع الكمامات والمعقمات على الطلبة، وقياس درجة حرارتهم قبل دخولهم إلى القاعات.

هذا وبلغ عدد الطلبة في بلدية شحات ألفا وأربعمئة وتسعة وثلاثين طالبا طالبة، تم توزيعهم على إحدى عشرة لجنة، من بينهم أربعة وعشرون طالبا نازحا من مدن ومناطق غرب البلاد، تمكنت مراقبة التعليم من ضمهم لإجراء الامتحانات.

كما انطلقت صباح اليوم بمدينة الكفرة امتحانات إتمام شهادة التعليم الأساسي، والتي تضم ثمانيمئة طالب وطالبة موزعين على إحدى عشرة لجنة.

هذا وكان الهلال الأحمر فرع المدينة قد قام بتعقيم المدارس قبل بدء الامتحانات، إلى جانب دعم كتيبة سبل السلام لقطاع التعليم بالمدينة بمواد التنظيف.

من جانبها قامت منظمة الحياة أمل للدعم النفسي بتشكيل لجان وزعت على مقار الامتحانات تهتم بقياس درجة حرارة الطلاب وتعقيمهم وتوزيع الكمامات عليهم، في خطوة احترازية للحد من عدوى فيروس كورونا.

هذا وقام قطاع التربية والتعليم وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع الكفـرة، بحملة تعقيم واسعة ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من جائحة كورونا.

الحملة شملت جميع المدارس الواقعة داخل نطاق البلدية، استعدادا لإجراء امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية، وستستمر بشكل يومي حتى انتهاء الامتحانات.

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