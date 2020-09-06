اللجنة المختصة بالمقابر الجماعية بترهونة تنتشل المزيد من الجثث

أعلنت اللجنة المكلفة بقرار وزير العدل بحكومة الوفاق للبحث عن المقابر الجماعية بمدينة ترهونة، اليوم الأحد الموافق 6 سبتمبر 2020، عن انتشال رفات (3) جثث وعدد (2) أشلاء مجهولة الهوية إحداهما معصوبة اليدين والأرجل بالموقع رقم «C3» بمشروع الربط بالمدينة.

وأوضحت اللجنة- التي تعمل تحت إشراف مكتب النائب العام- أنه تم استخراج الجثث باستخدام المعايير المعتمدة علميا وهي آلية الحفر الطبقي، ومسح طبقات الأرض بأبعاد متساوية، وعلى أعماق متفاوتة، بعد أن ان تم تحديد مكان الجثث وتصويرها وتوثيقها وترقيمها وتمييزها بالعلامات والإشارات الدالة، وقياسها وتحديد اتجاهاتها المختلفة.