تركيا تدعم بيان السراج بوقف إطلاق النار

أعلن الرئيس التركي دعم بلاده لـ«مبادرة السلام»، التي أعلنها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، في 21 أغسطس الماضي، وتقضي بوقف إطلاق النار، واستئناف إنتاج وتصدير النفط، ونزع السلاح من منطقتي سرت والجفرة، واستئناف مسارات برلين الثلاث المسار الأمني العسكري، والاقتصادي والسياسي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع أردوغان والسراج في اسطنبول اليوم، بحث مستجدات الأوضاع في ليبيا وآفاق التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين.

وبحسب بيان للمجلس الرئاسي، فإن السراج عبر في اللقاء عن تقديره لموقف تركيا الداعم لحكومة الوفاق، و«حرصها على إنجاح مسار التسوية السياسية ليصل الليبيون عبر التوافق إلى مسار دستوري وانتخابات تشريعية ورئاسية».

في سياق متصل بحث الرئيسان خلال الاجتماع عددا من ملفات التعاون المشترك، وأبرزها ملف عودة الشركات التركية لاستكمال مشاريع البنى التحتية المتوقفة في ليبيا، والمساهمة في مشاريع جديدة، كما أكد الاجتماع استمرار التنسيق بين البلدين في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا.

وكان رئيس المجلس الرئاسي وصل إسطنبول مساء أمس السبت، في زيارة عمل قصيرة في إطار عملية التشاور والتنسيق بين البلدين، وفق البيان.

وفي 21 أغسطس، أصدر السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بيانين، أعلنا فيهما وقف إطلاق النار في كل الأراضي الليبية، في أعقاب اتصالات سياسية دولية مكثفة بشأن الأزمة الليبية شهدها الأسبوع.

وتضمن البيانان الدعوة إلى «استئناف إنتاج النفط وتصديره، وتجميد إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي، ولا يتصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية وفق مخرجات مؤتمر برلين، وبضمانة البعثة الأممية والمجتمع الدولي».

وأشار بيان السراج إلى أهمية جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح والدعوة إلى عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس المقبل، فيما طالب عقيلة بجعل سرت عاصمة موقتة للمجلس الرئاسي الجديد.

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