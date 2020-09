بوريطة: مصلحة ليبيا واستقرارها من أولويات المغرب

دعا وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة،

إلى حوار عملي يهيئ لاتفاق يخرج ليبيا من الأزمة، مؤكدا أن جدول أعمال الحوار

الليبي -الليبي، المنعقد اليوم في مدينة بوزنيقة، اختاره الليبيون أنفسهم.

وأوضح بوريطة قبيل اللقاء التشاوري الليبي، أن

بلاده استضافت اللقاء دون أي تدخل، وأكد مجددا أن المصلحة العليا الليبية من

أولويات المغرب، مضيفا أن استقرار ليبيا من استقرار المغرب، وأن المغرب ليست لديه

أي مبادرة بشأن ليبيا.

وقال بوريطة، في افتتاح كلمته ببوزنيقة إن هناك

جهودا متواصلة لحل الأزمة في ليبيا، مؤكدا أن الحل يجب أن يكون ليبي خالص، تحت

مظلة الأمم المتحدة، موضحا أن هذا ما تم تأكيده خلال اللقاء مع المسؤولة الأممية

ستيفاني ويليامز.

وأضاف بوريطة أن الصراع بين طرفي الأزمة في

ليبيا خلف دماراً واسعًا، وعبر عن تفاؤله بشأن اللقاء التشاوري الليبي الجديد،

وأمله في أن يسفر عن مخرجات تمثل إضافة نوعية على الساحة الليبية.

واستشهد رئيس الدبلوماسية المغربية، بمقولة عمر

المختار “التردد أكبر عقبة نحو النجاح”، مخاطبا المشاركين في الحوار بأنه

لا مجال للتردد في إيجاد الحل للأزمة الليبية.

ويستضيف المغرب، في هذه الأثناء، جلسة مغلقة بين

الأطراف الليبية، بحضور المغرب كراعي ومستضيف للحوار.

