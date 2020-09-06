أزمة سفراء ليبيا في المغرب وراء تأخر انطلاق جلسات الحوار الليبي

كشفت مصادر مطلعة، عن أسباب تأخر انطلاق الجلسة الافتتاحية للحوار الليبي في المغرب بين مجلسي النواب والدولة.

وقالت المصادر، إن جلسة الحوار تعطلت لمدة دقائق بسبب وجود سفيرين لليبيا في المغرب، وهما (عبدالمجيد سيف النصر كممثل عن الحكومة الليبية “المؤقتة”- وأبوبكر الطويل عن حكومة الوفاق)، وبعد مفاوضات سريعة تم حل الأزمة من خلال تصنيف عبد المجيد سيف النصر على أساس أنه عضو الوفد المفاوض وليس سفير بالمغرب، ومن ثم انطلقت فاعليات جلسة الحوار.

واستهل وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، كلمته في افتتاح الجلسة، بدعوة جميع أبناء الشعب الليبي إلى تغليب روح المسؤولية.

وقال بوريطة، :”الصراع على الأرض في ليبيا خلف دمارا واسعا”، داعيا إلى إعادة الثقة بين أطراف الأزمة الليبية.

وأوضح بوريطة، أن المغرب يفسح المجال لحوار ليبي ليبي بدون أي تدخل، مشيرا إلى أن الليبيين قادرون على تجاوز كافة الصعوبات وأنه لا مجال للتردد في حل الملف الليبي.

وكانت وزارة الخارجية المغربية، قد أفادت أن الحوار الليبي يهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء الليبيين. وينعقد بعد أسابيع من زيارة كل من رئيس مجلس الدولة خالد المشري، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إلى المملكة بدعوة من رئيس مجلس النواب المغربي.

كما يأتي بعد أسابيع من زيارة الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة، ستيفاني ويليامز، إلى المغرب في إطار المشاورات التي تقودها مع مختلف الأطراف الليبية وكذا مع الشركاء الإقليميين والدوليين بغية إيجاد حل للأزمة الليبية.