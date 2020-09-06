الحرب في ليبيا: المغرب يستضيف اجتماعا بين نواب يمثلون طرفي النزاع

يستضيف المغرب بدءا من الأحد اجتماعا بين نواب يمثلون طرفي النزاع الليبي. وتداولت وسائل إعلام محلية أنباء عن خلافات بشأن انتقاء الوفد الذي يمثل “المجلس الأعلى للدولة في ليبيا” خلال المفاوضات مع وفد مجلس النواب. وفي السياق، قال عضو المجلس عادل كرموس “حصل لغط كثير حول هذا الموضوع. الوفد المعين من المجلس هو من مكتب الرئاسة وهو تشاوري فقط بناء على طلب المغرب. الموضوع كان في بدايته سريا لبحث عقد اجتماع رسمي. للأسف تم الإعلان عنه من مجلس النواب وأخذ مناحي أخرى. اعترض بعض الزملاء باعتبار أن تشكيلة الوفد من المفروض أن ينطبق عليها آلية الاختيار”. وتابع كرموس “الشأن الليبي لم يعد صراعا داخليا، بل بين دول ترى ضرورة وجود حل. وهي تريد التعاون مع حكومة واحدة وبرلمان واحد وإنهاء الأجسام الموازية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة فرانس24