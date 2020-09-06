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أكثر من 400 طالب يدخلون امتحانات الشهادة الإعدادية في جالو

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

في الواحات دخل أكثر من أربعمئة طالب امتحانات الشهادة الإعدادية وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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