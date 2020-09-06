حملة أمنية موسعة لتطبيق حظر التجول في بدر

قام عناصر الحرس البلدي والمرور في بدر، بحملة إقفال موسعة، تضمنت إقفال جميع المحال حتى التي تبيع المواد الغذائية واللحوم والخضراوات، تطبيقاً لقرار الحظر الذي ينص على إغلاق المحال ليلاً لمدة أسبوع.

ويأتي هذا الإجراء بعد تفاقم الوضع الوبائي في البلاد وارتفاع معدلات الإصابات اليومية بفيروس كورونا الأمر الذي يتطلب الالتزام بالإجراءات الاحترازية والصحية تحسباً لالتقاط العدوى.

وتوزع عناصر الأمن على أغلب مناطق المنطقة لتنبيه المواطنين ورفع درجة الوعي لديهم حول خطورة الوباء والالتزام بالتعليمات الصحية، حيث تم استعمال مكبرات الصوت لتوجيه جملة من النصائح والتعليمات لهذا الغرض.

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