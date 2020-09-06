جهاز النهر الصناعي يعلن عودة المياه تدريجيا إلى طرابلس

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة عودة التيار الكهربائي لمنطقة حقول الآبار، وبدء أعمال إعادة تشغيل وضخ المياه وتعبئة مسارات أنابيب النقل، مشيرا إلى أن المياه ستعود تدريجيا لمدينة طرابلس مع نهاية اليوم.

وأعرب جهاز النهر الصناعي في بيان له عن أسفه لاستمرار انقطاع المياه لأسباب خارجة عن مهام ونطاق أعمال المنظومة، وذلك لتكرار حالات الإطفاء التام بشبكة الكهرباء على المنطقة الجنوبية والوسطى، والتي ترتب عليها توقف أعمال إعادة التشغيل وضخ المياه للمدن ومناطق الاستهلاك، بالرغم من الجهود التي تبذل، والعمل المستمر لفرق التشغيل بعد كل حادثة إظلام تام بالشبكة.

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