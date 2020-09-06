الشركة العامة للكهرباء: سرقة محطة الأمن الخارجي بمنطقة صلاح الدين وخط الكيلاني

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، سرقة أسلاك كهربائية جديدة، مؤكدة أنه لاتزال ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية مستمرة وبشكل شبه يومي من قبل مجموعة من اللصوص المجرمين .

وقالت الشركة في إيجاز صحفى اليوم الأحد، تم أول أمس الجمعة وأثناء برنامج طرح الاحمال سرقة محطة الأمن الخارجي سابقًا بمنطقة صلاح الدين شملت كوابل ضغط منخفض حجم 240 وكابل ضغط عالي مسافة 17 متر من الوحدة الحلقية إلى المحول ، كما شملت سرقة كابل فردي من الخلية إلى المحول مما تسبب ذلك في فصل خط 11 ك.ف أبوغالية .

وتابعت، كما تعرض خلال الأيام القليلة الماضية خط الكيلاني للاعتداء وسرقة 1500 متر أسلاك ضغط عالي من محول زويتة فرعية الكيلاني محول الحكايمي بمنطقة عين زارة .

وناشدت الشركة العامة للكهرباء كافة الجهات الأمنية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع المخربين والحد من هذه الظواهر المشينة ومعالجتها بحسم من خلال فرض القانون للحفاظ على مكونات الشبكة الكهربائية