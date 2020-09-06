انطلاق الحوار بين مجلسي النواب والدولة في المغرب

انطلقت اليوم جلسات الحوار الليبي بين وفدي مجلسي النواب والدولة في مدينة بوزنيقة بالمملكة المغربية، بحضور وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة.

وقالت وكالة الأنباء المغربية إن الحوار الليبي يهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار، وإطلاق مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء الليبيين.

وفي الجلسة الافتتاحية تعهد رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري ببذل الجهد لتجاوز الماضي ورأب الصدع لبناء الدولة الليبية.

من جانبه أكد وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة، أن الحوار هو السبيل لحل الأزمة الليبية.

وقال الوزير المغربي إن الحوار هو السبيل الوحيد لبناء الثقة وإنضاج الأفكار والخروج بتفاهمات.

هذا وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أن اللجنة الممثلة للمجلس في حوار المغرب مهمتها هي مناقشة توزيع المناصب السيادية فحسب، لا تسميتها.

بليحق في تصريح خاص لقناة ليبيا نفى أن تكون هذه اللجنة بديلا عن لجنة الحوار بمجلس النواب، مؤكدا أن اجتماعات المغرب تأتي تمهيدا للاجتماعات القادمة التي ترعاها الأمم المتحدة.

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