بلدية بنغازي تشرع في أعمال إعادة تدوير الإطارات التالفة

شرعت بلدية بنغازي في أعمال إعادة تدوير الإطارات التالفة من خلال جمع الإطارات المنتشرة في مختلف أنحاء البلدية، والعمل على إعادة تدويرها بما يحقق الأهداف المرجوة والمتمثلة في تحويل هذه المخلفات إلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، والحفاظ على البيئة، وإدارة المخلفات الصلبة بالصورة المثلى.

وقال عضو المجلس التسييري المسؤول عن ملف البيئة بالبلدية، أحمد الطيرة، خلال زيارته إلى مصنع تدوير الإطارات الذي تقوم الشركة بتركيبه، قال إن تجارب التشغيل لخط إعادة التدوير قد بدأت، وأن المرحلة الثانية المستهدفة هي إعادة تدوير البلاستك في الفترة القريبة القادمة.

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