مصراتة تسجل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة

لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة، اليوم الأحد، تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس

كورونا بالبلدية.

وأوضحت اللجنة في بيان عبر صفحتها على موقع

التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الإصابات الجديدة جميعها حالات مخالطة

لحالات مصابة مسبقا بالفيروس.

وأضافت اللجنة أن إجمالي الإصابات المؤكدة

بالفيروس بالبلدية وصل إلى 2721 حالة، وأن عدد الحالات النشطة بلغ 2129 حالة،

موضحة أن عدد حالات الشفاء 537 حالة، وإجمالي الوفيات 55 حالة.

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