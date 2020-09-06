حملة تعقيم تستهدف المباني الإدارية في العزيزية

في ظل ارتفاع أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في ربوع البلاد، قام الهلال الأحمر الليبي فرع الجفارة بحملة تعقيم لأغلب المباني التي يتردد عليها المواطنون بشكل متكرر.

وتضمنت الحملة تعقيم المباني الإدارية الموجودة في نطاق بلدية العزيزية حيث تم تعقيم ورش المجلس التسييري بالبلدية إلى جانب مراكز الشرطة ومقر السجل المدني والجوازات.

وتستمر الحملة لتشمل رش وتعقيم عدد من البلديات الواقعة في نطاق فرع الهلال الأحمر الليبي الجفارة وذلك في إطار كبح انتشار الوباء الذي أثر في البلاد.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأحد، تسجيل 655 إصابة جديدة بكورونا و13 حالات وفاة، إضافة إلى 56 حالة شفاء.

وبذلك ارتفعت حصيلة إصابات كورونا في البلاد إلى 17749 حالة، بينها 15383 حالة نشطة و285 حالة وفاة، فضلاً عن تعافي 2081 حالة.

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