شكري يشدد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار

شدد وزير الخارجية المصرية سامح شكري على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، ووقف تدفق الأسلحة والإرهابيين والمقاتلين الأجانب إلى ليبيا، ودعا شكري خلال لقائه مع نظيره المالطي إيفاريست بارتولو، إلى العمل من أجل التوصل إلى الحل السياسي المنشود في ليبيا.

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