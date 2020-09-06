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شكري يشدد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

شدد وزير الخارجية المصرية سامح شكري على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، ووقف تدفق الأسلحة والإرهابيين والمقاتلين الأجانب إلى ليبيا، ودعا شكري خلال لقائه مع نظيره المالطي إيفاريست بارتولو، إلى العمل من أجل التوصل إلى الحل السياسي المنشود في ليبيا.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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