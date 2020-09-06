“اللجنة العليا لإدارة الأزمة”: تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلدية مصراتة

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة، اليوم الأحد، تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت اللجنة في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الإصابات الجديدة جميعها حالات مخالطة لحالات مصابة مسبقا بالفيروس.

وأضافت اللجنة أن إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس بالبلدية وصل إلى 2721 حالة، وأن عدد الحالات النشطة بلغ 2129 حالة، موضحة أن عدد حالات الشفاء 537 حالة، وإجمالي الوفيات 55 حالة.

كان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، قد أعلن اليوم الأحد، اكتشاف 655 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، فيما توفيت 13 حالة متأثرة بالإصابة بالوباء.

وأشار المركز، وفق آخر تحديث لنشرته الوبائية، إلى أن الحالات الجديدة من بينها 415 حالة جديدة و240 حالة مخالطة، منوهًا إلى تسجيل 56 حالة شفاء .