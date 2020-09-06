المرصد السوري: نقل نحو 350 قاصرا من سوريا إلى ليبيا

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن أن تركيا نقلت نحو ثلاثمئة وخمسين قاصرا من سوريا إلى ليبيا، للقتال في صفوف الميليشيات.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، في تصريحات لـسكاي نيوز، إن ما لا يقل عن أربعة وثلاثين من أولئك القاصرين قتلوا خلال المعارك الدائرة في ليبيا، وقد أعيدت جثامينهم إلى سوريا عبر تركيا إلى جانب نحو خمسمئة جثة أخرى.

وأضاف أن نظام الرئيس التركي رجب أردوغان متورط في نقل قرابة تسعة عشر ألف مرتزق سوري إلى الأراضي الليبية، إضافة إلى حوالي عشرة آلاف متطرف يحملون جنسيات مختلفة.

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