فصل 54 ليبي من العاملين بمشروع ” جنرال ” بطريقة تعسفية

قال موظفون في شركتي بناة ودمتس الليبي بمشروع جنرال تحت

مسمى “جنرال ماتن السادس “، الأحد، إنه تم الاستغناء عن 54 موظف ليبي بطريقة

تعسفية من العاملين في المشروع .

وأصدر الموظفون المفصولون من الشركتين بيانا، توجهوا من

خلاله – بنداء استغاثة لكلا من المؤسسة الوطنية للنفط وديوان المحاسبة .

وأوضح الموظفون، أن إحدى

فقرات العقد الجديد، نصت على عدم الاستعانة بأي موظف ليبي الجنسية، على الرغم من

خبرتهم التى تصل من 7 إلى 13 سنة في المجال، مشيرين إلى أن قرارات القوى العاملة تنص

على أنه ” لا يجوز الاستغناء عن أي موظف ليبي إلا بالرجوع إليها”، فضلا

عن قرار المجلس الرئاسي رقم 567 الذي ينص على تعيين الباحثين عن العمل، مضيفين أن

قرار الاستغناء عن الموظفين لا لشئ إلا لكونهم يحملون الجنسية الليبية.. على حد

قولهم .

