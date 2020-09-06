المجلس الاستشاري للدولة يصف الحوار الليبي بالمغرب بـ”لقاءات غير رسمية”

قال المجلس الاستشاري للدولة، إن وفدا من أعضاء املجلس بدأ اليوم الأحد بمنطقة الباهية بمدينة المحمدية بالمملكة المغربية عقد لقاءات تشاورية غير رسمية مع وفد من أعضاء مجلس النواب المنعقد بطبرق، بحضور وزير الخارجية المغربي “ناصر بوريطة”، وسط أجواء إيجابية بخصوص محاولات إعادة إحياء الحوار السياسي بين الأطراف الليبية.

وأضاف المجلس في إيجاز صحفى اليوم، حضر وزير الخارجية المغربي الاجتماع الأول بكلمة أكد فيها على عمق العلاقة بين الشعبين الليبي والمغربي، وحرص المغرب على حل الأزمة الليبية من خلال تهيئة مناخ يساعد الليبيين على مناقشة قضاياهم حسب إرادتهم.