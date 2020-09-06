بالصور | القيادة العامة ترسل شحنة مستلزمات طبّية للمستشفى الميداني أجدابيا

ليبيا – استلم المستشفي الميداني العسكري أجدابيا خلال اليومين الماضيين العديد من الاحتياجات والمستلزمات الطبّية المقدّمة من القيادة العامّة للقوّات المسلّحة، في إطار مكافحة وباء كورونا والحدّ منه.

المستشفى الميداني العسكري أجدابيا أوضح بحسب المكتب الإعلامي التابع له أنّ المستلزمات شملت (2 جهاز قياس علامات حيوية متنقل، و4 monitor وventilator و5 suction و3 stethoscope بالإضافة إلى 3 sphygmomanometer).

ووصل المستشفى 130 أنبوبة أكسجين جاءت على دفعتين، كما تمّ استبدال منظومة الأكسجين الخاّصة بأجهزة التنفس الاصطناعي.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية