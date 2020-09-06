عقد منتدى السياسات في فزان بحضور نخب شبابية

بدعم من معهد الولايات المتحدة للسلام، وبتنظيم نادي المناظرة وحضور المجلس البلدي سبها، انطلقت بمركز الشرارة جلسة حوارية تحت عنوان “منتدى السياسات في فزان” بحضور نخب شبابية.

الجلسة ناقشت دور السلطة في تحقيق الاستقرار والتصور الإيجابي للمنطقة الجنوبية، وأهمية التوجه نحو القانون في حل الإشكاليات، ودعم الشباب الذي يمتلك روح المبادرة والتغيير إلى الأفضل.

وأكد عضو المجلس البلدي سبها أبو بكر بشير، دعم المجلس لهذه الندوات والحوارات، التي من شأنها أن تسهم في الاستقرار المجتمعي بين مكونات الجنوب الليبي.

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