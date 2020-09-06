بعد قرار إلغاءها دون أسباب.. إدارة مطار معيتيقة: إقلاع رحلة العودة بالمواطنيين العالقين في مصر

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي، عن إقلاع رحلة العودة بالمواطنيين الليبيين العالقين في مصر، من المطار عند الساعة 01:00 بعد منتصف الليل.

وأشارت إدارة المطار على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، إلى أن الرحلة ستتم تحت إشراف ومتابعة اللجنة العلمية الإستشارية لمكافحة فيروس كورونا وأن الرحلة ستكون عن طريق إحدى وكالات السفر مساء اليوم الأحد، وسيكون حجر المسافرين القادمين في أحد الفنادق بمدينة طرابلس.

جدير بالذكر أن شركة طيران البراق قد أعلنت صباح اليوم عن إلغاء الرحلة المقرر تسييرها اليوم بين ليبيا ومصر دون إبداء أي أسباب وذلك بعد ساعات من إعلان تسييرها.

وتمكنت الشركة من بيع تذاكر الرحلة للمواطنين الراغبين في السفر إلى جمهورية مصر العربية، إلا أنهم فوجئوا بقرار إلغاء الرحلة قبل تسييرها بساعات.

وكان من المقرر انطلاق الرحلة بين مطاري «معيتيقة» و«الإسكندرية» على أن تتوقف ترانزيت في مطار «طبرق»، حيث كان مقرر انطلاقها اليوم الأحد.