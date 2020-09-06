طرفا الحوار الليبي بالمغرب يؤكدان رغبتهما في تحقيق التوافق

أعربت الأطراف المشاركة في الحوار الليبي بالمغرب، مساء اليوم الأحد، عن تثمينها لسعي المملكة المغربية على توفير المناخ الأخوي الملائم الذي يساعد على إيجاد حل للأزمة الليبية، بهدف الوصول إلى توافق يحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي من شأنه رفع المعاناة عن الشعب الليبي والسير في سبيل بناء الدولة العزيزة المستقرة.

وجاء في إيجاز صحفي، :”إن الجلسة الافتتاحية عقدت اليوم برعاية وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ألقى خلالها كلمة عبر فيها على حرص ورغبة المملكة المغربية على مساعدة الليبيين للوصول إلى توافق يخدم مصلحة الليبيين”.

كما عبر الوفدان -وفد مجلس النواب ومجلس الدولة-، عن شكرهما لدور المملكة المغربية في احتضان الحوار السياسي الليبي، إضافة إلى رغبتهم الصادقة في تحقيق توافق يصل بليبيا إلى بر الأمان لإنهاء معاناة المواطن الليبي، وثمن الجميع دور الدول الشقيقة والصديقة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومساعيها لتحقيق الاستقرار في البلاد.