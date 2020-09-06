نائب أردوغان: لا غنى عن الحلول الدبلوماسية في شرق البحر المتوسّط

ليبيا – أكّد نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي على أنّه لا يمكن التنازل عن الأولويات الأمنية لبلاده ولجمهورية شمال قبرص التركية شرق المتوسّط.

جاء ذلك في تغريدة له اليوم الأحد تعليقًا على مناورات “عاصفة المتوسط” التي تجريها تركيا وقبرص التركية، وفقًا لوكالة “الاناضول” التركية.

وأضاف أوقطاي: “لن نتنازل عن الأولويات الأمنية لبلدنا ولقبرص التركية، ولا غنى عن الحلول الدبلوماسية في شرق البحر المتوسّط”.

كما أردف : “أتمنّى التوفيق لجنودنا الأبطال الذين يمثّلون إرادتنا الصلبة ضدّ الساعين لحبس تركيا في خليج أنطاليا ولتجاهل القبارصة الأتراك، ويشكلون ضمانة للسلام في البحر المتوسّط”.

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