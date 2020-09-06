يوسف العقوري: نشكر العاملين بجهاز النهر الصناعي لصيانة وصلات الأنابيب الموصلة لبنغازي

عبر عضو مجلس النواب السيد يوسف العقوري عن وافر شكره وتقديره لإدارة التشغيل والصيانة بجهاز النهر الصناعي لمجهودهم الاستثنائي المتمثل بصيانة أحد وصلات الأنابيب المتضررة و المؤدية إلى خزان عمر المختار الرئيسي بمنطقة سلوق قرب مدينة بنغازي .

وأضاف العقوري، في بيان لمجلس النواب اليوم الأحد، تابعنا باهتمام وفخر قيام فرق الصيانة من مهندسين وفنيين بجهاز النهر بإجراء عملية الصيانة بطريقة مبتكرة ضمنت عدم انقطاع المياه عن مدينة بنغازي في هذه الأوقات الصعبة التي تتطلب استمرار إمدادات المياه لمكافحة وباء الكورونا .

واختتم العقوري البيان، بشكر جميع العاملين بجهاز النهر الصناعي مثمناً أهمية ما يقومون به لتوفير المياه الصالحة للشرب مؤكدا أن ذلك مثال يحتذي للجميع في خدمة الصالح العام وتحت جميع الظروف ..