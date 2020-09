طرفا الحوار الليبي يثمنان دور المغرب لحل الأزمة ويؤكدان رغبتهما في تحقيق التوافق

ثمن طرفا الحوار الليبي في المغرب، اليوم الأحد، جهود الملك

محمد السادس والمملكة المغربية حكومة وشعبا في احتضان الحوار السياسي الليبي،

وتوفير المناخ الملائم لإيجاد حل للأزمة الليبية .

وأوضح المجتمعون، في بيان صحفي، أنه تم عقد الجلسة الافتتاحية

برعاية وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطه، مشيرين إلى أن الاجتماع بدأ بكلمة له

عبر خلالها على حرص المملكة على حل الأزمة الليبية من خلال تهيئة مناخ يساعد الليبيين

على مناقشة قضاياهم حسب إرادتهم، بهدف تحقيق الأمن والاستقرار فى البلاد .

وبحسب البيان، فقد أكد طرفا الحوار الليبي، على الرغبة

فى تحقيق التوافق الذي يصل بليبيا إلى بر الأمان من أجل إنهاء معاناة المواطنين .

