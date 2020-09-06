سفارة ليبيا في عمان: سداد أغلب الديون لدى جميع المستشفيات الأردنية

قال الملحق الصحي بسفارة ليبيا لدى المملكة الأردنية الهاشمية، وليد الجيلاني، إنه “تم سداد أغلب الديون لدى جميع المستشفيات الأردنية”، لافتًأ إلى أن “الدين المتبقي لا يتجاوز 40 مليون دولار”.

وأَضاف «الجيلاني»، بحسب وكالة وال للأنباء، أنه “تم حصر علاج مرضى السرطان في مركز الحسين فقط، نظراً لما يتمتع به المركز من خدمات متطورة في علاج السرطان”، مردفًا “ولا يوجد لدينا أي مريض سرطان يعالج خارج المركز المذكور”.

وتابع؛ أن “ما يميز مركز الحسين هو خضوعه لأسعار نقابة الأطباء الأردنيين، خلافاً للمستشفيات الأخرى، إضافةً إلى ذلك سيسهم بشكل كبير في تركيز الجهود في اتجاه واحد وعدم بعثرتها هنا وهناك”.

على الجانب الأخر، قال رئيس لجنة العلاج بالأردن، أحمد فرج لله، أن “مركز الحسين للسرطان وافق مؤخراً على استقبال عدد 6 أطفال من نزلاء قسم الأمراض المناعية بمستشفى الأطفال بنغازي”، وفقاً لما نشره المكتب الإعلامي بالمستشفى.