شكري: الاستقرار والأمن المنشودان في ليبيا لن يتحقّقا إلا من خلال وقف كامل لإطلاق النار

ليبيا – التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الأحد وزير الشؤون الخارجية والأوروبية بمالطا ايفاريست بارتولو وذلك بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة.

اللقاء تناول بحسب ماذكر موقع “صدى البلد “المصري جوانب الرؤية المصرية إزاء الأوضاع في ليبيا وخطورة المشهد الراهن، لا سيّما في ظل تصعيد غير مسؤول من خلال عمليات نقل للمقاتلين والإرهابيين إلى ليبيا بهدف زعزعة الاستقرار في المنطقة، واستهداف الدول العربية وأمنها القومي ومقدرات شعوبها.

وأكّد خلال اللقاء على أن الاستقرار والأمن المنشوديّن في ليبيا لن يتحققا إلا من خلال العمل بكلّ جدية نحو وقف كامل لإطلاق النار وتحقيق حل سياسي تفاوضي ليبي- ليبي، وهو الأمر الذي يمهِّد له إعلان القاهرة باعتباره خطوة مهمّة نحو استكمال مسار برلين السياسي.

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