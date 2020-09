أبو الغيط يبحث مع بارتولو في القاهرة تطورات الأزمة الليبية

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو

الغيط، اليوم الأحد، مع وزير خارجية مالطا ايفاريست بارتولو، موقف الجامعة إزاء

التطورات الأخيرة في ليبيا، لاسيما في ضوء الاهتمام الخاص الذي تبديه مالطا بالشأن

الليبي.

جاء ذلك خلال استقبال أبو الغيط لـ “بارتولو”

خلال زيارته للقاهرة، حيث أطلعه أبو الغيط على ثوابت تعامل الجامعة مع الملف

الليبي والجهد الذي تبذله لحلحلة الأزمة على مساراتها الأمنية والسياسية

والاقتصادية.

وأفاد مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة

العربية، أن اللقاء تناول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل الارتقاء

بالعلاقات بين الجامعة ومالطا في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية خلال

المرحلة المقبلة.

