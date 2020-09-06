هيئة كهرباء الحكومة الليبية تبحث سبل التعاون مع الجانب المصري

بحث رئيس الهيئة العامة للكهرباء بالحكومة الليبية فخري المسماري، مع مدير شركة الكهرباء القابضة المصرية جابر الدسوقي، سبل التعاون المشترك في مجال الكهرباء بين البلدين، وذلك خلال اجتماع بينهما اليوم في القاهرة.

وناقش الاجتماع الذي عقد بحضور وزير الصناعة السنوسي صالح، عدة مواضيع مهمة، بينها الربط الليبي المصري وآلية زيادة الطاقة الموردة من الجانب المصري إلى الجانب الليبي لسد العجز بالشبكة الكهربائية، كما تم الاتفاق على صيانة الخطوط الخاصة بالربط الليبي المصري والانتهاء من صيانتها في أسرع وقت ممكن.

هذا وثمن رئيس الهيئة العامة للكهرباء جهود مصر ودعمها المستمر لقطاع الكهرباء في ليبيا.

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