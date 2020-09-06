غدامس تبحث “العودة الآمنة” للتعليم الثانوي

بدعوة من مراقب تعليم بلدية غدامس خالد عبدالحميد، انعقد بمسرح ثانوية الأمل للبنات اجتماعا ضم المراقب مع مدير مكتب التعليم الثانوي ومدير مكتب الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية ومدراء المدارس الأساسية والثانوية.

وتمحور الاجتماع حول تقييم العودة التدريجية لطلبة الشهادة الثانوية والتي انطلقت الأسبوع الماضي من حيث الصعوبات وتوفر الإمكانيات، وأيضا تمت مناقشة تأمين العودة التدريجية لمرحلة النقل.

واستعرض الحضور الإمكانيات المتاحة والاحتياجات الواجب توفرها للعودة الآمنة، وشددوا على ضرورة توخي الاحترازات اللازم اتباعها من لبس الكمامات والتباعد وتقليص الكادر الوظيفي وهيئة التدريس وتخفيض عدد الحصص بالجدول الدراسي اليومي والاسبوعي.

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