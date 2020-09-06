الإدارة العامة والتفتيش بنغازي: ضبط سيارات الشرطة المخالفة للقوانين

أعلنت الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بنغازي، أنه تم تنفيذ توجيهات مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة المكتب بشأن ضبط أي مركبة تابعة لمكونات وزارة الداخلية المخالفة لقوانين الشرطة والتي تسئ الي المظهر العام لوزارة الداخلية ، وكذلك بتعليمات وزير الداخلية الي السيد مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة عقيد الشريف اقويدر، بشأن ضبط ومخالفة مركبات الشرطة التي تخالف اللوائح والقوانين المعمول بها في وزارة الداخلية واحالتها الي الإدارة العامة للآليات حتي تصدر تعليمات من معالي وزير الداخلية بخصوص تلك المركبات

وأضافت الإدارة في إيجاز صحفى، اليوم الأحد، تم انتقال الدوريات العامة بالإدارة العامة للتفتيش والقيام بعدة دوريات داخل بنغازي والبيضاء وشحات وعدة مدن اخري وضبط عدة مركبات تابعة لوزارة الداخلية منها تابعة لمديرية أمن البيضاء ومديرية امن شحات وفرع الدعم المركزي الأبيار وذلك لمخالفتهم قيادة مركبات الشرطة أو بقيادة الزي المدني أو منها من تم دخولها لاختصاص خارج اختصاصها دون علم المديرية التابع لها ومنها التي لا تدل علي أنها تابعة للدعم المركزي سواء في طلائها وقيادتها بزي المدني وزجاجها معتم وسوف تتخذ كل الإجراءات من قبل معالي وزير الداخلية بالخصوص .

وأهابت الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة سوف يتم ضبط وحجز أي مركبه آلية تابعة لوزارة الداخلية مهما كانت تبعيتها يتم خروجها خارج اختصاصها دون علم المديرية التابعة لها والمديرية المنتقل الية او القيادة بالزي المدني سوف يتم حجزها وأحالتها الي ادارة الأليات.