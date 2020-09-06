بالصور.. النجار يطلق الحملة الوطنية للتوعية المجتمعية ببلديات طرابلس الكبرى لاحتواء فيروس كورونا

أعلنت مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، انطلاق الحملة الوطنية للتوعية المجتمعية ببلديات طرابلس الكبرى لاحتواء فيروس كورونا.

وقال النجار خلال كلمته في مؤتمر صحفي اليوم، إن الحملة تأتي ضمن خطة المركز للمرحلة الرابعة من انتشار المرض.

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وتابع أن المواطن علي الاستجابة مع المركز والالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأخذ الأمر على محمل الجد، مضيفا «لم يفت الأوان بعد، وما زال بإمكاننا تدارك الموقف، لو وحدنا الجهود وحرصنا علي التضامن جميعا».

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