اجتماع طارئ في وادي عتبة لوضع آلية لتوزيع الوقود

عقد عميد بلدية وادي عتبة المكلف، اجتماعا طارئا، مع مدراء محطات الوقود واللجان الأهلية المكلفة بتعبئة الوقود، لبحث آلية جديدة لتوزيع الوقود على المواطنين بشكل منظم.

حيث تم التطرق إلى نتائج عملية توزيع الوقود السابقة والتي نجمت عنها خروقات أمنية ومخالفة البعض لنظام الدخول، مما أثر سلباً على التوزيع العادل للوقود رغم وجود لجنة تنظم مسار العمل.

وركّز الحضور على أهمية الخروج بخطة أكثر فاعلية تعمل من خلالها اللجنة المشرفة على توزيع الوقود والتواصل مع الحكومة لحجز كميات أكثر، معربين عن أملهم في أن يتم الأخذ بتوصياتهم والعمل بها في المرات المقبلة.

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