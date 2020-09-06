راس لانوف تُكافح كورونا بـ”التوعية والتثقيف”

بإشراف مكتب الرعاية الصحية ببلدية خليج السدرة، أقيمت محاضرة توعوية للتعريف بفيروس كورونا وكيفية اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية منه.

واستهدفت المحاضر التوعوية، مدراء المدارس والطاقم الطبي والطبي المساعد الذي سيشرف على عملية اتباع الإجراءات الاحترازية داخل المدارس.

وشملت التعليمات بداية من استقبال الطالب عند دخوله للمدرسة، والإشراف على تعقيم يديه وإعطائه الكمامات، والحرص على التباعد الاجتماعي بين الطلبة، وتعقيم المدارس كل يوم لحين انتهاء فترة الامتحانات.

كما تم تقسيم مدراء مكاتب الرعاية الصحية الى 7 لجان كل لجنة تقوم بالأعمال المناطة بها كل وفق تخصصه، مع الحرص على اتباع كل الخطوات والإجراءات الاحترازية المتفق عليها للمحافظة على سلامة الجميع.

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