انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية في ظروف استثنائية

شهدت أغلب المدن إجراءات وقائية من فيروس كورونا، خاصة مع بدء امتحانات الشهادة الإعدادية، فقد استهدفت الإجراءات في بنغازي الطلبة ولجان المراقبة، من حيث توفير مواد التعقيم وجهاز قياس الحرارة لكل اللجان الموزعة في المدينة والمناطق المجاور لها.

وفي اجدابيا، بدأت امتحانات الشهادة الإعدادية وسط إجراءات وقائية، حيث وضعت قبل بدء الامتحانات خطة احترازية بالتعاون مع الهلال الأحمر اجدابيا الذين قاموا بتعقيم الطلبة وحثهم على ضرورة ارتداء الكمامات للوقاية من كورونا.

وشاركت شركة النظافة وخدمات اجدابيا، في عمليات تعقيم المدارس المُخصصة لإجراء الامتحانات، ضمن الإجراءات الاحترازية المُعلن عنها من قبل اللجنة العُليا لمُكافحة وباء كورونا للمُساهمة في الحفاظ على صحة وسلامة كافة الطُلاب والمُعلمين.

وفي طبرق، رصدت كاميرا “218” اليوم الأول لامتحانات الشهادة الإعدادية، في مدرسة ابن خلدون بحي المنارة، وسط إجراءات احترازية مشددة، وفي أجواء مريحة صاحبها تفاؤل من مراقبة التعليم بأن تسير الامتحانات بسلاسة إلى نهايتها.

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