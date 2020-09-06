الثني يشكل لجنة للتفتيش الدوري على المراكز الصحية والمستشفيات واتخاذ الإجراءات حيال المخالفين

أصدر عبدالله الثني رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، القرار رقم 129 لسنة 2020 ميلادي بشأن تشكيل لجنة مهامها المرور والتفتيش بشكل دوري على كافة المستشفيات والمراكز الصحية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين وفقا للقوانين المعمول بها، على أن تحيل نتائج أعمالها بشكل أسبوعي للحكومة.

ونص القرار في مادته الأولى على، مادته الأولى على، تشكل لجنة برئاسة اللواء يونس فرحات بن جديرية وكيل عام وزارة الدفاع والمكلف بتسيير مهام الوزارة، بعضوية كل من رضا فرج الفريطيس مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء، وجمعة بعد السلام القطراني مدير مكتب المراجعة الداخلية والفحص بديوان مجلس الوزراء، ومحمد أدريس حسن عن جهاز الأمن الداخلي، وعبد الحميد بوزيرد محمد عن جهاز الإمداد الطبي وجمال محمد عبد السلام عن جهاز الإمداد الطبي وجاسر على سالم عن وزارة العدل ومحمد على بن خيال عن وزارة الصحة ومندوب عن مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء.

وجاءت المادة الثانية كالتالي: تتولى اللجنة المشكلة المرور والتفتيش بشكل دورى على كافة المستشفيات والمراكز الصحية واتخاذ الإجراءات حيال المخالفين وفقا للقوانين المعمول بها وإحالة نتائج أعمالها بشكل إسبوعي إلى رئيس مجلس الوزراء، والمادة الثالثة :” يجوز للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانه به من الموظفين ذوى التخصص والخبرة”.