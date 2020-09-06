المدني : إلى متى سنصمت على مشكلة الكهرباء وعدم الاهتمام بالجرحى وعائلات الشهداء

أخبار ليبيا 24 – متابعات

علّق الناطق الرسمي باسم مكتب الإعلام الحربي التابع لقوات حكومة الوفاق، عبد المالك المدني، على أزمة انقطاع الكهرباء في طرابلس، وعدد من المدن الليبية .

المدني ذكر في منشور له، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن أزمة الكهرباء لا تنتهي في يوم وليلة، وأنه يستحيل إيجاد حل جدري لهذه الأزمة في هذا الوقت الراهن .

وبيّن أن حكومة الوفاق، لم تُشعر المواطنين بأنها تُريد الإصلاح وإنهاء ولو جزء بسيط من أزمة المواطن، لافتًا إلى أنها عندما غيرت مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، غيرته للأسوأ وكلفت إبراهيم الفلاح مُديرًا تنفيذيًا للشركة رغم كل التجاوزات التي كان سببها، والذي أدانه ديوان المحاسبة في تقريره الأخير، وأكد بأنه أحد أسباب أزمة الكهرباء في ليبيا .

وتساءل المدني “إلى متى هذا الحال؟ وإلى متى سنصمت عن كل ذلك؟ اليوم نصل لليوم الخامس على التوالي ولم نُشاهد الكهرباء فيه إلا ساعات معدودة، لا اهتمام بالجرحى، ولا عائلات الشهداء، ولا حلول للكهرباء، ولا الحد من انتشار كورونا؟ فلماذا نسكت أكثر؟ احذروا غضب الشعب” .

وفي نهاية أغسطس الماضي، توجه رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك برسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء يطالب خلالها بسحب تكليف “إبراهيم سالم عبد المجيد فلاح” بمهام المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء، مع التأكيد على عدم تكليف الأشخاص الذين تسببوا في أزمة الكهرباء بأي وظائف تنفيذية بالشركة .

ووفقًا للديوان، فإن أسباب أزمة الكهرباء تتمثل في تدخل عدد من مستشاري رئيس المجلس الرئاسي بمن فيهم إبراهيم عبد المجيد بصفته رئيس اللجنة الفنية لشؤون الكهرباء، والذي سبب إرباكًا لعمل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالشركة من خلال الاجتماعات المتكررة مع مدراء الإدارات الفنية دون علم رؤسائهم، واجتماعه مع الشركات الأجنبية وعقد الاتفاقيات معها دون علم الإدارة التنفيذية .

وبحسب الديوان، فإن الفلاح قام بعرقلة إجراءات العامة للكهرباء المحالة إلى المصرف المركزي وقيامه بالتوقيع على المعاملات المالية رغم عدم اختصاصه بذلك، وأقحم نفسه ضمن الدورة المستندية لكي لا تتم أية إجراءات خاصة بمشروعات الشركة دون موافقته وتوقيعه في مخالفة للتشريعات واللوائح المنظمة لعمل الشركة .

وأوضح الديوان أن هذا الأمر سبب انخفاض إنتاج محطات التوليد نتيجة عدم صيانتها وعرقلة توريد قطع الغيار اللازمة لها رغم نفاذها من مخازن الشركة الأمر الذي لازال الديوان يحقق فيه وسيقوم بإحالة الموضوع إلى جهات الاختصاص عند الانتهاء منه .

وتعاني العاصمة طرابلس ومدن ليبية أخرى، منذ فترة، من أزمة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة يوميًا قد تصل إلى 20 ساعة، وهو ما يثقل كاهل الليبيين، خصوصًا مع اشتداد حر الصيف .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24