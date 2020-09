ما يسمى بمجلس الدولة يصف الحوار الليبي في المغرب بأنه ” مشاورات غير رسمية “

أصدر ما يسمى بـ “مجلس الدولة “، بياناً

رسمياً، وصف خلاله – اللقاءات التشاورية بين وفد من أعضاءه، ووفد من أعضاء مجلس

النواب، بمنطقة الباهية بمدينة المحمدية بالمملكة المغربية، بحضور وزير الخارجية المغربي

ناصر بوريطة، بـ ” غير رسمية ” .

وأوضح المكتب الإعلامي لما يسمى بـ “مجلس الدولة”،

في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، أن الاجتماع

بدأ بكلمة لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطه، أكد فيها على عمق العلاقة بين الشعبين

الليبي والمغربي، مشيرا إلى حرص المملكة على حل الأزمة الليبية من خلال تهيئة مناخ

يساعد الليبيين على مناقشة قضاياهم حسب إرادتهم .

