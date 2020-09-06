«مالية الحكومة الليبية» تشرع في إحالة المخصصات المالية لمرتبات شهر أغسطس

أعلنت وزارة المالية والتخطيط بالحكومة الليبية، أنه تشرع في إحالة المخصصات المالية المرتبات شهر أغسطس 2020 لكافة الوحدات الادارية الممولة من الخزانة العامة اعتبارا من يوم غدا الأثنين الموافق 2020/9/7 .

وطالبت الوزارة في بيانها، “مراقبي ومدراء مكاتب الخدمات المالية بالبلديات” بتكليف مندوب (واحد فقط) للتواصل مع ديوان الوزارة بمدينة البيضاء، لإستلام كل المخصصات المالية المنوه عنها لمرتبات الوحدات الإدارية الواقعة بالحدود الجغرافية طرفكم بما في ذلك الوزارات والهيئات والمصالح توطئة لتسليمها من طرفكم مباشرة لتلك الجهات .

وختم البيان، أنه لا يشترط اصطحاب أي مستندات كانت تطبب في السابق، وذلك للحرص على انسيابية الإجراءات ولضمان اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة جائحة فيروس كورونا.