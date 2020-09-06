إمدادات الصحة العالمية في ليبيا بين مماطلة الجمارك وسطو المليشيات

أخبار ليبيا24

أبدت منظمة الصحة العالمية قلقها إزاء التأخير في الحصول على الإفراج السريع عن إمدادات الطوارئ والإمدادات الإنسانية المرسلة من جهتها إلى ليبيا من قبل الجمارك الليبية.

وقالت المنظمة، إنها أثارت هذه المشكلة مرارًا وتكرارًا مع رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، دون جدوى، كاشفة في تقرير، لها الجمعة، أن الإمدادات لازالت محجوزة لدى الجمارك منذ 26 يوليو 2020.

وذكرت المنظمة، أنها تتوقع وصول شحنة كبيرة من مكثفات الأكسجين إلى مصراتة قريبًا، مشيرة إلى أن هناك نقص حاد في الأكسجين في جميع أنحاء البلاد، وأن هذه الإمدادات مطلوبة بشكل عاجل لمرضى كوفيد19.

وأكدت المنظمة، أنها قد أبلغت الجهات المعنية في ليبيا، بأن هذه الإمدادات من المتوقع وصولها قريبًا وطلبت منها تأمين الإفراج السريع عنها، دون تأخير.

وأشارت المنظمة، إلى زيارة ممثلتها في ليبيا، إليزابيث هوف، إلى بنغازي الأيام الماضية، قائلة إنها عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين في المدينة، وإنها شددت على أن حالة كوفيد 19 في ليبيا حرجة، وطلبت من السلطات اتخاذ الخطوات اللازمة للإفراج عن الإمدادات في غضون 48 ساعة من تاريخ وصولها.

وأفادت أن، خلال زيارة هوف إلى بنغازي، تم الإفراج عن الإمدادات التي كانت محجوبة في الجمارك في بنغازي لعدة أسابيع.

وأكدت، أن الجهات ذات العلاقة في بنغازي وعدت بأنه سيتم الإفراج عن إمدادات كوفيد19 المستقبلية التي تصل إلى الشرق في أقل من 48 ساعة. وأوضحت، أنه من المقرر وصول شحنة كبيرة من إمدادات فيروس كورونا إلى بنغازي في 7 سبتمبر.

إلى ذلك، كشف تقرير لموقع “ري لايف” المعني بنشر التقارير حول عمل منظمة الصحة العالمية، أنه في 6 أغسطس 2020، اعترضت مليشيات بالقرب من مدينة الزاوية، غرب ليبيا، شاحنة كانت في طريقها إلى بنغازي وطبرق لإيصال الإمدادات الإنسانية لمنظمة الصحة العالمية.

وسرد التقرير، أنه تم اعتقال السائق طوال الليل ومصادرة هاتفه، لكنه ومع ذلك، تمكن من إرسال رسالة إلى المكتب القُطري لمنظمة الصحة العالمية، لإبلاغه بالحادثة. وأوضح التقرير، أنه على إثر تلقيه الرسالة اتصلت منظمة الصحة العالمية على الفور بوزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق، وطلبت منها التدخل، على وجه السرعة.

وقال التقرير، أنه في صباح اليوم التالي 7 أغسطس، أمرت الميليشيا السائق بتسليم الإمدادات إلى مرفق رعاية صحية قريب. وأشار التقرير، إلى أن البضائع التي قام بتسليمها شملت إمدادات “الأنسولين” التي يجب حفظها في الثلاجة.

وذكر، أنه نظرًا لأن منظمة الصحة العالمية لا تستطيع التأكد، مما إذا كان قد تم الحفاظ على سلسلة تبريد الأنسولين، فقد أبلغت السلطات الصحية، أنه يجب اعتبار الأنسولين على أنه لم يعد قابلاً، وبالتالي يجب التخلص منه.

وذكر التقرير، أن منظمة الصحة العالمية طلبت مرارًا وتكرارًا من السلطات الوطنية في طرابلس التدخل وضمان إعادة الإمدادات إلى منظمة الصحة العالمية، لتوزيعها على المرافق الصحية في الشرق. وأكد التقرير، أنه لم تتم إعادة البضائع التي تزيد قيمتها قليلاً عن 22 ألف دولار أمريكي إلى المنظمة.

ونقل التقرير، عن هوف، قولها تعبيرًا عن الحادثة: “إن هذا تطور جديد ومقلق”. وأضافت، :هذه هي المرة الأولى لتحويل المساعدات في ليبيا منذ وصولي إلى هنا في يوليو 2019. إن الوضع الأمني ​​والسياسي معقد أكثر من أي وقت مضى”.

وقالت هوف: “تتمثل مهمتنا الإنسانية في تقديم المساعدة إلى جميع من يحتاجونها، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الدينية”.

وأضافت، “أن تدخل الميليشيات والجماعات المسلحة الأخرى أمر غير مقبول على الإطلاق ويتعارض مع جميع مبادئ المساعدة الإنسانية”.

وذكر التقرير، أن منظمة الصحة العالمية تراقب الوضع بعناية، وستسلط الضوء على هذا وأي حوادث مستقبلية لتحويل المساعدات على أعلى المستويات، على الصعيدين الوطني والدولي.

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