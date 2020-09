أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا ببلدية الكفرة، اليوم الأحد، تماثل حالتين للشفاء من فيروس كورونا، مضيفة أن عدد المصابين بالبلدية وصل إلى 73 حالة، و17 حالة شفاء، بالإضافة إلى حالتي وفاة.

