شركة البريقة تبحث مع شركات النقل أزمة الوقود في طبرق

أخبار ليبيا 24-خاص

ناقشت إدارة شركة البريقة لتسويق النفط والغاز، مساء اليوم الأحد، مع شركات ليبيا نفط والشرارة والطرق السريعة والراحلة، المشاكل المتعلقة بنقل الوقود من مستودعي رأس المنقار في بنغازي وطبرق.

وشهدت طبرق اليومين الماضيين أزمة حادة في مادة البنزين.

وطالبت الشركة من شركات النقل التعاون معها لنقل الوقود من بنغازي إلى طبرق خاصة في هذه الفترة التي تتعرض فيها ليبيا للعديد من المشاكل والتي من أبرزها تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت شركة البريقة، أن الكميات التي أرسلت إلى طبرق وضواحيها السبت وصلت لأكثر من 815 ألف لتر من البنزين.

وشرحت إدارة شركة البريقة الصعوبات التي تواجهها في استيراد الوقود بسبب ما تمر به البلاد من ظروف.

من جانبها أبدت شركات النقل تعاونها مع شركة البريقة في توفير الوقود إلى مدينة طبرق وما جاورها وحتى حدود المنطقة الإدارية التابعة إلى مستودع طبرق.

وبخصوص أزمة “الديزل” أشارت شركة البريقة إنها تسعى لتذليل الصعاب أمام استيراد وقود “الديزل” للتغلب على مشاكل نقص الوقود على محطات توليد الكهرباء وعلى قطاع الصحة وعلى المواطنين في كل ليبيا.

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