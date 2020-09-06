«لجنة الدفاع بالنواب»: مع «الإخوان» لا يمكن إبداء حسن النية إلا باتفاق معلن

شدد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي طلال الميهوب، على ضرورة تأكيد وفد البرلمان الموجود في المغرب، لوفد مجلس الدولة الاستشاري قبل الاجتماع معهم، على “خروج الأتراك والمرتزقة والمليشيات وتسليم سلاحهم”.

واعتبر «الميهوب» في تصريحات تلفزيونية، أن “أي مباحثات مع وفد مجلس الدولة دون اتخاذ أيّ موقف حاسم في هذا الاتجاه ستكون تضييع للوقت”، لافتًا أن “وفد البرلمان تم تشكيله من قبل رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح وتكليفه بالتوجه إلى المغرب”.

مردفًا أن المجموعة الممثّلة لخالد المشري هي مجموعة “تيار الإسلام السياسي الإخوان المسلمين”، مستطردًا “لندع فرضية المزايدة على بعضهم البعض، هم من الأشخاص الداعمين للقضية الوطنية من النواب”.

وأوضح «الميهوب» أن “الحوار في ظلّ وجود المليشيات والأتراك ليس له نتيجة؛ لذلك أدعوهم في حال تم رفض خروج الأتراك من ليبيا إلى العودة إلى أرض الوطن دون تضييع للوقت”، مردفًا “لأنه مع مثل هؤلاء الإخوان لا يمكن إبداء حسن نية لهم، إلا باتفاق معلن وإعلان من طرفهم بخروج تركيا ومرتزقتها بجدول زمني محدّد”.