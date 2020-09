بوقادوم: نحرص على حث الأطراف الليبية على الحوار الشامل برعاية أممية لحل الأزمة

أعرب وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري

بوقادوم، عن حرص بلاده على حث الفرقاء الليبيين على الانخراط في حوار شامل ترعاه

الأمم المتحدة ويدعمه الاتحاد الإفريقي ودول الجوار، موضحا أن ذلك من أجل طي صفحة

الأزمة بما يحفظ أمن واستقرار ليبيا ووحدتها وسياستها، وبما يتوافق وطموحات الشعب

الليبي في الأمن والاستقرار والتنمية.

وأكد بوقادوم، في تصريحات صحفية، على حرصه خلال

جولاته على عرض المبادرة الجزائرية لمسار الحل السياسي القائم على وقف إطلاق النار،

والابتعاد عن الاستقواء بأطراف خارجية، ونبذ كل التدخلات الأجنبية الخارجية التي

تبقى العامل الرئيسي في إطالة الأزمة في هذا البلد.

وشدد بوقادوم على أن الإعلانين الأخيرين لكل من المجلس

الرئاسي للوفاق غير المعتمدة ومجلس النواب، خطوة إيجابية تتماشى ومقتضيات الحل

السياسي الذي تنادي به الجزائر، لافتا إلى أن بلاده تحافظ على قنوات اتصال مستمرة

مع مختلف الأطراف الليبية بغية الدفع إلى تغليب المصلحة العليا ولغة الحوار.

